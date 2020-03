Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Alleinunfall in Schnakenbek - Fahrerin ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ratzeburg (ots)

11. März 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 11.03.2020 - Schnakenbek

Am 11.03.2020 gegen 01:10 Uhr kam es auf der Bundestrasse 5 in Höhe Lärchenhain in Schnakenbek zu einem Alleinunfall eines PKW Peugeot.

Die 36jährige Fahrzeugführerin aus Lauenburg war nach eigenen Angaben einem Reh ausgewichen und daraufhin mit ihrem Fahrzeug im Graben gelandet, wo der Wagen sich überschlug und auf der Fahrerseite liegen blieb.

Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und kam schwer verletzt ins Unfallkrankenhaus Boberg. Lebensgefahr besteht nicht.

Wie sich herausstellte, war der Dame zuvor die Fahrerlaubnis entzogen worden. Die Polizei Lauenburg hat nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen sie eingeleitet.

