Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Verkehrskontrolle Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt

Dackenheim (ots)

Am 13.04.2019, gegen 02.50 Uhr wurde in Dackenheim in der Weisenheimer Straße ein PKW Seat einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle des 24-jährigen Fahrers aus dem Kreis Bad Dürkheim wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den Mann erwartet eine Geldstrafe und der Führerschein wird für mindestens 6 Monate entzogen.

