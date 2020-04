POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 10.4.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

PKW-Brand. Am 09.04.2020, gegen 19.20 Uhr, geriet ein Pkw BMW beim Befahren der A 27, zwischen der Anschlußstelle Verden/Nord und der AS Langwedel, Richtung Bremen, in Brand. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der Motor geplatzt und das austretende Motoröl hatte sich entzündet. Die Fahrzeuginsassen konnten den Pkw rechtzeitig verlassen und wurden nicht verletzt. Der Pkw brannte komplett aus. Das Fahrzeug wurde durch die freiwillige Feuerwehr Dauelsen gelöscht. Die A 27 musste kurzfristig voll gesperrt werden. Der Brandschaden am Pkw und an der Fahrbahn beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Motorradfahrer übersehen. Oyten. Glimpflich endete am Samstagabend gegen 22:00 Uhr ein Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto in der Sagehorner Dorfstraße. Eine 20-jährige VW-Fahrerin beabsichtigte von der Sagehorner Dorfstraße nach links abzubiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden 19-jährigen Motorradfahrer. Dieser konnte einen Aufprall nur durch eine Vollbremsung verhindern. Durch die Vollbremsung stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden.

Diebstahl aus Wohnung. Osterholz-Scharmbeck. Am vergangenen Dienstag zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr verwickelte ein bislang unbekannter männlicher Täter eine 79-jährige Hauseigentümerin in der Hohenfelder Straße in ein Gespräch. Während dieses Gespräches begab sich ein weiterer männlicher Täter in das Einfamilienhaus und entwendete Bargeld und Schmuck. Personen, die gegebenenfalls Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck als Zeugen unter der Telefonnummer 04791/3070 zu melden.

Betrunkener Mofa-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und stürzt in den Grünstreifen. Hambergen. Ein 63-jähriger Mofa-Fahrer verlor am Donnerstag gegen 17:45 Uhr in der Stader Straße in Hambergen die Kontrolle über sein Mofa und stürzte in einen dortigen Grünstreifen. Durch eine Helferin konnte bei dem Verunfallten Atemalkoholgeruch festgestellt werden, woraufhin diese die Polizei verständigte. Bei dem Mofa-Fahrer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,18 Promille festgestellt. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen Trunkenheit im Verkehr.

