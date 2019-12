Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Wohnungseinbruch in Jever - Täter zerstörten die Verglasung einer Terrassentür - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Jever (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten die Täter die Abwesenheit des Hausbewohners aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Horandstraße, indem sie die Verglasung einer rückwärtigen Terrassentür zerstörten, um auf diese Weise in das Objekt zu gelangen. Nach jetzigem Sachstand dürfte sich die Tat in der Zeit vom 17.12. - 19.12.2019 ereignet haben.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bzw. das Zerstören der Verglasung bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

