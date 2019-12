POL-WHV: Landwirtschaftliche Protestaktionen im Zusammenhang mit dem geplanten Flashmop in den Niederlanden

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Landwirtschaftliche Protestaktionen im Zusammenhang mit dem geplanten Flashmop in den Niederlanden

Wilhelmshaven

Aufgrund der Beteiligung der Landwirte zu der Protestaktion kam es Mittwochnachmittag, 18.12.2019, in der Zeit von 15:40 - 17:45 Uhr im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die sich beteiligten Landwirte versammelten sich mit ihren Traktoren an verschiedensten Punkten im Landkreis Friesland und in Wilhelmshaven an der Aktion.

Aus dem Bereich Jever wurden insgesamt 30 Traktoren festgestellt, die in zwei Kolonnen durch Jever (FOTO) in Richtung Schortens/Sande und in Richtung Wittmund unterwegs waren. In Wilhelmshaven wurden auf der L810 ebenfalls ca. 30 Traktoren festgestellt, die Sande als Ziel hatten.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Varel waren ca. 50 Traktoren beteiligt, die in einzelnen Kolonnen sowohl von Varel in Richtung Neuenburg und aus Zetel kommend in Richtung Blauhand unterwegs waren. Weitere 50 Traktoren befuhren die B437 aus Richtung Wesermarsch in Richtung Varel.

Diese Kolonnen wurden von Fahrzeugen des Einsatz- und Streifendienstes begleitet, gegen 17:45 Uhr kam es dann zur Auflösung, ohne dass besondere Vorkommnisse gemeldet wurden.

