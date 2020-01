Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfallflucht

Lengerich (ots)

Am Freitag (17.01.2020), in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 12.50 Uhr, ereignete sich auf dem Klinik-Parkplatz an der Parkallee ein Verkehrsunfall. Ein dort ordnungsgemäß abgestellter grauer Pkw Mazda wurde angefahren und an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell