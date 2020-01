Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Sachbeschädigungen geklärt

Lotte (ots)

Im Zeitraum vom 05.01.2020 bis zum 13.01.2020 kam es sowohl auf dem kommunalen Teil, als auch auf dem Teil der evangelischen Kirchengemeinde des Friedhofs Lotte, Widum, zu mehreren Sachbeschädigungen an insgesamt neun Gräbern. Hierbei wurden unter anderem Grableuchten, Grabengel und Grabsteine beschädigt. Weiterhin kam es zu Diebstählen, einem Hausfriedensbruch und einer Sachbeschädigung an einem Fahrrad auf dem Grundstück der gegenüberliegenden Grundschule Lotte. Hier entstanden verschiedene kleinere Sachschäden. Auch durch die umfassenden Ermittlungen des Bezirksdienstbeamten von Alt-Lotte ergab sich ein Tatverdacht gegen zwei elf- und vierzehnjährige Jungen. In den durchgeführten Vernehmungen waren Beide umfassend geständig. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell