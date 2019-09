Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen/Uhingen - Schulwegkontrollen

Zahlreiche Verstöße stellte die Polizei am Dienstag bei Kontrollen in Göppingen und Uhingen fest.

Wie angekündigt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4365719) führte die Polizei Kontrollen zum Beginn des neuen Schuljahres durch. In Uhingen kontrollierten Polizeibeamte zwischen 9.30 und 11.30 Uhr den Verkehr in der Ulmer Straße. Dabei waren acht Fahrer nicht angeschnallt und vier benutzten ihr Mobiltelefon. Bei Kontrollen in Göppingen waren in der Bahnhofstraße zwischen 10 und 11.15 Uhr 14 Fahrzeugführer nicht angeschnallt. Drei weitere benutzten ihre Mobiltelefone. Ein besonderes Augenmerk richtete die Verkehrspolizei zwischen 6 und 8 Uhr auf Schulbusse. Die Beamten überprüften zusammen mit Mitarbeitern des Landratsamtes in der Lorcher Straße elf Schulbusse. Die Fahrer und Zustand der Busse wurde überprüft. Auch wurde darauf geachtet, dass die Fahrgäste ordnungsgemäß transportiert wurden. Positiv zu vermerken ist, dass keine Verstöße festgestellt werden konnten.

