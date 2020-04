Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in ein Firmengebäude

Greven (ots)

Unbekannte Diebe haben sich am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag (23.04.2020) Zutritt zu einem Firmenareal am Hansaring verschafft. Sowohl im Außenbereich als auch in einer Lagerhalle schauten sie sich nach Diebesgut um. Die Einbrecher entwendeten schließlich verschiedene Holzmaterialien im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Zum Abtransport dürften der oder die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei fragt daher: Wer hat im Tatzeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen am Hansaring verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Unbekannten haben Dielenbretter, Rund- und Kanthölzer sowie Zaunelemente gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

