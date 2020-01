Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zwei junge Männer berauben Jugendlichen

Recklinghausen (ots)

Dienstag, gegen 20.30 Uhr, ging ein 15-jähriger Dorstener auf der Straße Am Holzmarkt in Richtung Bahnhof, als er von zwei unbekannten jungen Männern angesprochen wurde. Die Beiden forderten von dem 15-Jährigen Bargeld und schlugen dann im weiteren Verlauf auf ihn ein. Dabei stahlen sie ihm Bargeld und flüchteten. Der erste Täter war 15 bis 17 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte braune Haare, trug eine braune Jacke und eine schwarze Jogginghose. Er hatte ein Nike-Umhängetasche dabei und trug schwarz/weiße Nike Sneaker. Der zweite Täter war auch 15 bis 17 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er hatte ebenfalls braunes Haar und trug eine blaue Jacke, eine Bluejeans und schwarze Schuhe. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell