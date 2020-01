Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizeibeamte nehmen Tatverdächtigen nach Einbruch in Nagelstudio fest

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 1.30 Uhr, brach ein Mann die Tür zu einem Nagelstudio auf der Kellerstraße auf und drang dann in die Geschäftsräume ein. Hier suchte er in Schränken und Schubladen nach Diebesgut. Er flüchtete in Richtung Prosperstraße. Das beobachtete ein Anwohner und benachrichtigte die Polizei. Polizeibeamte konnten einen Tatverdächtigen, einen 36-jährigen Bottroper, in unmittelbarer Nähe des Nagelstudios antreffen und festnehmen. Er wurde zur Wache gebracht. Ob der Einbrecher aus dem Nagelstudio etwas mitgenommen hat, steht abschließend noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

