Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfälle mit Rehen

Recklinghausen (ots)

Eine Autofahrerin und ein Rollerfahrer sind am Dienstag um 06.00 h an der Hegestraße mit zwei Rehen zusammengestoßen. Eine 36-jährige Autofahrerin aus Bottrop konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als zwei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Sie fuhr eins der Tiere an. Das andere Reh stieß mit dem Roller eines 51-jährigen Bottroper zusammen. Der Rollerfahrer war hinter dem Auto gefahren. Er kam zu Fall, verletzte sich leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden.

