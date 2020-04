Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit um schlechten Körpergeruch

Kaiserslautern (ots)

Zwei Männer haben sich am Montagabend in der Bruchstraße geprügelt. Zeugen verständigten gegen 19.15 Uhr via Notruf die Polizei.

Als die Streife wenige Minuten später vor Ort eintraf, waren die Streithähne auch noch da. Ihren Angaben zufolge war es zu der Auseinandersetzung gekommen, weil einer dem anderen schlechten Körpergeruch vorhielt. Daraufhin flogen die Fäuste und es kam zu Drohungen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell