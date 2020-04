Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto fährt auf Motorrad auf

Kaiserslautern

Weil er zu dicht aufgefahren ist, hat ein Autofahrer am Montagmittag im Bereich Eselsfürth einen Unfall verursacht und einen Motorradfahrer verletzt. Der 68-jährige Mann fuhr gegen 12.20 Uhr mit seinem Peugeot auf der L395 hinter dem Motorrad her. Als der Motorradfahrer an der Abzweigung Eselsfürth stoppte, fuhr der Pkw auf die bereits stehende Maschine auf.

Durch den Anstoß kippte das Motorrad um. Der 17-jährige Fahrer versuchte zwar noch, die KTM festzuhalten, dabei verletzte er sich jedoch an Knie und Hand. Eine ärztliche Behandlung vor Ort lehnte der Jugendliche allerdings ab.

Sowohl am Auto als auch am Motorrad entstand leichter Sachschaden. Die genaue Höhe ist nicht bekannt. |cri

