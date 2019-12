Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham am Mittwoch, 25.12.2019

Delmenhorst (ots)

+++Einbruch in Kiosk+++

In dem Zeitraum vom 23.12.2019 (23:00 Uhr) bis 24.12.2019 (04:45 Uhr) ist es zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Friedrich-Ebert-Straße / Ecke Rheinstraße in Nordenham gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft beschädigte eine Fensterscheibe an der Front des Gebäudes, in dem sie mit einem Stein ein Loch in diese warfen. Mittels Durchgreifen erlangten die Täter mehrere Schachteln Zigaretten. Sie flüchteten anschließend vom Tatort. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Sollten Zeugen tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, so können sich diese bei der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 melden (01528087).

+++Versuchter Diebstahl aus Pkw+++

In dem Zeitraum vom 23.12.2019 (22:00 Uhr) bis zum 24.12.2019 (08:40 Uhr) ist es auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Martin-Pauls-Straße in Nordenham zu einem versuchten Diebstahl aus einem dort abgestellten Pkw gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft warf mit einem Pflasterstein eine Scheibe des Renault Twingo ein. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet. Sollten Zeugen tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, so können sich diese bei der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 melden (01528797).

