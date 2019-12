Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Autobahnpolizei Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 23.12.19 gegen 23:50 Uhr wurde auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr ein Pkw aus Bremen kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Führerschein, den der 30jährige bulgarische Fahrzeugführer aus Bremen vorgelegt hatte, gefälscht war. Das Falsifikat wurde sichergestellt, gegen den 30jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Trunkenheitsfahrt

Am 24.12.19 gegen 01:10 Uhr wurde auf der Bundesstraße 75 im Bereich der Stadt Delmenhorst ein Pkw festgestellt, der in Fahrtrichtung Oldenburg in Schlangenlinie fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde der Grund der Fahrweise schnell ersichtlich. Der 19jährige aus Bremen stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 1,46 Promille. Dem 19jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt sowie das zukünftige Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm untersagt.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am 23.12.19 kam es auf der Autobahn 1 zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum staute sich der Verkehr. Ein 57jähriger Bremer erkannte das Stauende nicht rechtzeitig und fuhr auf einen vorausfahrenden Transporter auf. Im weiteren Verlauf wurde der Transporter auf einen Pkw geschoben, dieser Pkw wiederum auf den davor stehenden Pkw. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 44.000 Euro. Der Pkw des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

i.A. Biesterfeldt, PHK

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell