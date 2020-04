POL-ST: Ibbenbüren, Einbrecher an der Recker Straße

Polizei Steinfurt

An der Recker Straße haben sich in der Nacht zum Freitag (24.04.2020) offenbar längere Zeit Einbrecher aufgehalten. In den Nachtstunden stiegen sie in ein Firmengebäude ein und durchsuchten den kompletten Bürotrakt. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie dabei einige Geldkassetten. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert. Zudem wollten die Unbekannten in der Nähe in ein weiteres Gebäude einsteigen. Gegen 02.00 Uhr hatte dort ein Bewohner ein Geräusch gehört, konnte dieses aber nicht zuordnen. Etwa ein Stunde später, gegen 03.00 Uhr, wurde er durch ein lautes Knallen erneut geweckt und konnte noch hören, wie mindestens eine Person weglief. Der oder die Täter hatten bereits ein Bürofenster aufgehebelt. Es war aber noch nichts entwendet worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

