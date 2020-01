PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 24.01.2020

Limburg (ots)

1. Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen, Limburg-Blumenrod, Mittwoch, 15.01.2020

(si)Am vergangenen Mittwoch konnte die Limburger Kriminalpolizei in Blumenrod einen mutmaßlichen Drogenhändler festnehmen. Der 38-jährige Mann, welcher bereits wegen des Handels mit Betäubungsmitteln polizeibekannt ist, war im Herbst letzten Jahres erneut ins Visier der Ermittler der Limburger Kriminalpolizei geraten. Dies führte schließlich dazu, dass durch das Amtsgericht in Limburg ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 38-Jährigen erlassen wurde.

Als die Beamten am 15.01.2020 dann die Wohnung sowie den Kellerraum des Tatverdächtigen in Blumenrod durchsuchten, fanden sie rund 160 Gramm Marihuana, mehrere Gramm Kokain sowie kleinere Mengen Amphetamine und Ecstasy. Außer den Betäubungsmitteln konnten die Ermittler unter anderem noch Bargeld, eine Feinwaage, eine Axt sowie zwei Butterfly-Messer sicherstellen. Aufgrund der bei der Durchsuchung aufgefundenen Gegenstände sowie der Menge der sichergestellten Betäubungsmittel steht der Mann nun erneut im Verdacht mit Betäubungsmitteln zu handeln. Nach seiner Festnahme wurde der 38-Jährige am 16.01.2020 einem Haftrichter beim Amtsgericht Limburg vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete.

2. Einbrecher scheitern an Eingangstür, Waldbrunn-Fussingen, Lahrer Weg, Freitag, 17.01.2020, 19.00 Uhr bis Dienstag, 21.01.2020, 08.30 Uhr

(si)Im Laufe der letzten Tage scheiterten Einbrecher bei dem Versuch in ein Einfamilienhaus im Lahrer Weg in Fussingen einzudringen. Die Unbekannten versuchten, zwischen Freitag und Dienstag, erfolglos die Eingangstür des Gebäudes aufzuhebeln und ergriffen im Anschluss unerkannt die Flucht, ohne das Gebäude betreten zu haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Trickbetrüger rufen an, Kreis Limburg-Weilburg, Dienstag, 21.01.2020 bis Donnerstag, 23.01.2020

(si)In dieser Woche haben Trickbetrüger im Kreisgebiet gleich mehrmals versucht mit dem Versprechen von angeblich hohen Gewinnen Bargeld zu ergaunern. In den angezeigten Fällen meldeten sich die Täter per Telefon und gaben vor, dass der Angerufenen eine hohe Geldsumme gewonnen habe. Um das Geld erhalten zu können, müsse der Angerufenen nur Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro in Form von Guthabenkarten an die Täter übermitteln. Dann würde der Gewinnauszahlung nichts mehr im Weg stehen. In einem der gemeldeten Fälle waren die Täter so überzeugend, dass der Angerufene das Geld übermittelte. In einem weiteren Fall wurde das Opfer glücklicherweise rechtzeitig gewarnt, so dass es zu keinem finanziellen Schaden kam.

Immer wieder versuchen Betrüger mit dieser Masche an Geld zu gelangen. Nicht nur ältere Mitbürger werden als potenzielles Opfer ausgesucht. Es kann jeden erwischen, denn leider ist die Versuchung auf einen großen Gewinn sehr groß. Schnell hat man sich auf die Spielchen der gewissenlosen Abzocker eingelassen und Bearbeitungsgebühr überweisen, Bargeld an der Haustür übergeben oder Gutscheincodes telefonisch übermittelt. Dies sind alles Maschen, um Sie um Ihr Erspartes zu bringen. Lassen Sie sich darauf niemals ein. Für einen Gewinn muss man nichts bezahlen! Weitere Tipps zur Kriminalprävention finden Sie unter www.polizei-beratung.de

4. Streit unter Hundebesitzern eskaliert, Selters-Eisenbach, Bachstraße, Dienstag, 21.01.2020, 18.30 Uhr

(si)Am frühen Dienstagabend ist in der Bachstraße in Eisenbach ein Streit unter Hundebesitzern eskaliert. Ein 57 Jahre alter Geschädigter gab gegenüber der Polizei an, dass er mit seinem Hund in der Bachstraße unterwegs war, als plötzlich ein Schäferhund mit braunem Hauptfell und schwarzem Oberfell auf seinen Hund zustürmte. Als der 57-Jährige versuchte die beiden Hunde zu trennen, habe er plötzlich einen Tritt in die Beine erhalten. Bei dem Angreifer soll es sich um einen 20 - 25 Jahre alten sowie etwa 1,70 m großen und schlanken Mann gehandelt haben. Dieser sei mit Lederturnschuhen sowie einem grauen Parka bekleidet gewesen und habe eine Kapuze über dem Kopf getragen. Im Anschluss sei der Mann zusammen mit dem Schäferhund einfach weitergegangen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Pkw beschädigt, Selters-Eisenbach, Bachstraße, Dienstag, 21.01.2020, 20.30 Uhr bis Mittwoch, 22.01.2020, 08.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Mittwoch haben Vandalen in der Bachstraße in Eisenach gewütet. Die Unbekannten zerstachen alle vier Reifen eines schwarzen Zhonghua Brilliance und zerkratzten zudem die Beifahrerseite des Fahrzeuges. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. 62-Jährige bei Alleinunfall verletzt, Bundesstraße 456, Höhe Tiergartenkreisel, Donnerstag, 23.01.2020, 20.30 Uhr

(si)Am Donnerstagabend wurde eine 62 Jahre alte Frau bei einem Alleinunfall auf der Bundesstraße 456 in Höhe des Tiergartenkreisels so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die 62-Jährige war gegen 20.30 Uhr mit ihrem Opel Agila auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Weilburg unterwegs, als sie ersten Ermittlungen zu Folge den dort befindlichen Kreisverkehr zu spät bemerkte und geradeaus über den bepflanzten Innenteil des Kreisels fuhr. Im Anschluss prallte der Pkw dann gegen eine angrenzende Böschung und kam dort zum Stillstand. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3.500 Euro geschätzt.

7. Aktueller Blitzerreport für den Kreis Limburg-Weilburg

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Fussingen, Ellarer Weg, Höhe Kindergarten, in Fahrtrichtung Ellar

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

