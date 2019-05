Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - 10-Jähriger angefahren

Ein Junge kam am Mittwoch in Ochsenhausen mit leichten Verletzungen davon.

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr fuhr ein 74- Jähriger aus Richtung Kreisverkehr Güterbahnhof kommend in der Biberacher Straße. Auf dem Gehweg fuhr ein Junge mit seinem Fahrrad in die entgegengesetzte Richtung. Kurz nach dem Kreisverkehr bog Opel-Fahrer nach rechts auf einen Parkplatz ab. Das Auto und der Radfahrer stießen zusammen. Der 10- Jährige erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Als Radfahrer suchen Sie Blickkontakt um sicher zu gehen, dass Sie gesehen wurden. Damit alle sicher ankommen!

