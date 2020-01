PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung vom 22.01.2020

Limburg (ots)

1. Motorroller gestohlen, Niederhadamar, Freiherr-vom-Stein-Straße, 21.02.2020 von 07.30 Uhr bis 13.00 Uhr

(ho)Im Verlauf des gestrigen Vormittags ist in Niederhadamar ein Motorroller der Marke Aprilia gestohlen worden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Tiefgarage der Fürst-Johann-Ludwig-Schule abgestellt und mit dem Lenkradschloss gesichert. Als der Besitzer gegen 13.00 Uhr zu seinem Roller zurückkam, war dieser spurlos verschwunden. An der schwarz-gold-farbenen Aprilia war zuletzt das Versicherungskennzeichen 945-PJK angebracht. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Rollers nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Autoaufbrecher stehlen Tasche, Weilburg, Niedergasse, 20.01.2020 bis 21.01.2020

(ho)Im Verlauf der vergangenen beiden Tage sind Unbekannte in einen geparkten VW Polo in Weilburg eingebrochen. Der betroffene Wagen war in der Niedergasse auf einem Parkplatz abgestellt. Einer offen im Fahrzeug abgestellten Sporttasche konnten die Einbrecher nicht wiederstehen und so fielen den Tätern eine Geldbörse, ein Schlüssel und private Dokument in die Hände. Am nächsten Tag wurde festgestellt, dass mit der EC-Karte des Geschädigten versucht wurde, Bargeld an einem Geldautomaten abzuheben. Der Versuch scheiterte jedoch, sodass kein weiterer Vermögensschaden entstand. Hinweise zu der Tat nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Zusammenstoß beim Linksabbiegen, Bundesstraße 417, Einmündung Richtung Lindenholzhausen, 21.01.2020, gg. 12.45 Uhr

(ho)Bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 417 ist gestern Mittag eine 60-jährige Autofahrerin verletzt worden. Gegen 12.45 Uhr war ein 26-jähriger Mann mit seinem Ford Transit in Richtung Wiesbaden unterwegs und wollte an der Einmündung zur Landesstraße 3448 nach links in Richtung Lindenholzhausen abbiegen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Ford Fiesta der 60-Jährigen zusammen, die bei dem Aufprall verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro und beide mussten abgeschleppt werden.

4. Falscher Polizist ruft an, Dornburg, Im Niederdorf, 21.01.2020, gg. 21.25 Uhr

(ho)"Hallo hier ist Hechler von der Polizei. Wir haben eine Einbrecherbande festgenommen und bei einem der Täter einen Zettel mit ihrem Namen gefunden. Da noch weitere Komplizen der Bande unterwegs sind, sind ihre Wertsachen in Gefahr..." So oder so ähnlich beginnen derzeit viele Gespräche, die vor allem ältere Menschen am Telefon entgegennehmen. So war es auch gestern in den Abendstunden bei einem Mann in Dornburg. Glücklicherweise beendete der Betroffene das Gespräch, da er entweder über die Masche der Täter informiert oder misstrauisch war. Beides prima! Denn sich mit den Tätern zu unterhalten oder gar Informationen über Bargeld oder Wertsachen herauszugeben, kann fatale Folgen haben. In einigen Fällen in der Vergangenheit haben die Täter ihre Opfer dazu bewegt, ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände irgendwo zu deponieren oder an Unbekannte zu übergeben. Daher beherzigen Sie den Rat der Polizei. Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Das ist nicht etwa unhöflich, sondern die einzige Möglichkeit, die Täter los zu werden.

