POL-ST: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Steinfurt (ots)

Samstag, 25.04.2020, 10:10 Uhr, Ibbenbüren, Püsselbürener Damm / Sankt-Josef-Straße

Der 87jährige Fahrer eines Pkw Daimler B-Klasse befuhr die Püsselbürener Straße in Fahrtrichtung Ibbenbüren. Kurz vor dem Kreisverkehr mit der Sankt-Josef-Straße fuhr der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache zunächst gegen den Bordstein einer Fußgängerüberquerungshilfe. Vermutlich verlor der 87Jährige dort die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte anschließend mit einem Bordstein des Kreisverkehrs, hob mitsamt seinem Fahrzeug ab und stieß in Folge gegen ein Verkehrszeichen und gegen die Bebauung auf dem Kreisverkehr. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zu liegen. Zeugen des Unfalls leisteten Erste-Hilfe und informierten die Polizei und die Feuerwehr über den Notruf. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten 87Jährigen aus dem Fahrzeug befreien. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 17.000 Euro. Der 87jährige Fahrer wurde mit dem RTW dem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Am Kreisverkehr und der Bebauung entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

