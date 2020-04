Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Motorradkontrollen

Lienen (ots)

Am Sonntagnachmittag (26.04.) hat die Polizei an der Holperdorper Straße Motorradkontrollen durchgeführt. An vier Motorrädern haben die Beamten lichttechnische Veränderungen festgestellt. Dadurch ist die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen. Gegen die vier Fahrer sind Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet worden. Außerdem bekamen sie für ihre Fahrzeuge Mängelkarten. Drei weitere Motorradfahrer bekamen Verwarnungsgelder. Besonders unverantwortlich war ein 36-jähriger Mann aus Lienen. Er fiel den Beamten zunächst wegen seines nicht zugelassenen Schutzhelms auf. Während der Kontrolle stellen sie drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest fiel positiv aus. Der Mann räumte ein, täglich Drogen zu konsumieren. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Der Fahrer und seine Sozia mussten den Weg zu Fuß fortsetzen. Das Straßenverkehrsamt wurde über diesen Vorfall gesondert informiert.

