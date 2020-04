Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz

Rheine (ots)

Unbekannte verschafften sich über eine Hecktür Zugang zu einem Peugeot Boxer. Der Wagen war von seinem Besitzer am Freitagabend (24.04.2020), gegen 20.30 Uhr, an der Elpersstiege abgestellt worden. Als er am Samstag, gegen 15.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass es aufgebrochen worden war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter insgesamt 110 Atemschutzmasken. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell