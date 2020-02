Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl aus geparktem Auto "Am Friedensplatz" Wer hat Beobachtungen gemacht ? Hinweise an die Polizei

Mannheim (ots)

Zugang zu einem "Am Friedensplatz" geparkten Audi A 3 verschafften sich am Donnerstagabend bislang nicht ermittelte Täter und ließen Teile eines Kamera-Equipments sowie einen Rucksack mitgehen. In dem Rucksack des Geschädigten befanden sich zudem ein MacBook, verschiedene Kleidungsstücke und Hygieneartikel. Der Gesamtdiebstahlsschaden beläuft sich auf weit über 5.000 Euro. Abgestellt war der Audi A 3 in der Zeit zwischen 18.20 Uhr und Mitternacht.

Zeugen, die in dieser Zeit Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, aufzunehmen.

