Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental: Unfall in der Wiesenbacher Landstraße

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Drei Verletzte und Sachschaden von rund 15.000 Euro sind nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16.35 Uhr in der Wiesenbacher Landstraße zu beklagen. Verursacht hatte den Unfall ein 31-jähriger Mitsubishi-Fahrer, der auf den verkehrsbedingt stehenden VW Golf einer aus Bammental stammenden Frau aufgefahren war. Durch die Aufprallwucht zogen sich die Fahrerin wie auch ihr Mitfahrer Verletzungen zu, die an der Unfallstelle erstversorgt werden mussten. Zur medizinischen Weiterversorgung wurden der Verursacher wie auch die VW-Fahrerin in Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab.

