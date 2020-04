Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Mülltonnenbrände

Rheine (ots)

In Rheine haben am Sonntagabend (26.04.) und in der Nacht zu Montag drei Mülltonnen gebrannt. Der erste Brand wurde der Polizei gegen 18.44 Uhr am Sonntag gemeldet. Hier stand am K+K Supermarkt an der Osnabrücker Straße 11 eine Mülltonne in Flammen. Knapp eine Stunde später, gegen 19.36 Uhr, meldeten Zeugen den Brand einer großen Mülltonne an der Neuenkirchener Straße 22. Den dritten Brand meldeten Zeugen gegen 0.20 Uhr. Hier brannte eine Mülltonne an der Brucknerstraße. Um ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Hecke zu verhindern, schob der Melder die Mülltonne auf die Straße. In allen drei Fällen konnte die Feuerwehr die Mülltonnen löschen. Wie die Mülltonnen in Brand geraten sind, ist unklar. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

