Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Motorradfahrer leicht verletzt in Münzenberg ++ Kette mitgenommen in Altenstadt ++ u.a.

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen vom 13.08.2019

Motorradfahrer leicht verletzt

Münzenberg: Warum der 18-jährige Fahrer eines Motorrades am Sonntag (11.8.) kurz nach dem Ortsausgang Münzenberg in Richtung Wohnbach ins Schleudern geriet ist bislang nicht klar. Gegen 17 Uhr überholte der junge Mann mit seiner Husqvarna einen PKW, verlor schließlich die Kontrolle über das Zweirad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug er sich bevor er im Feld liegen blieb. Vermutlich ist es auch seiner Schutzkleidung zu verdanken, dass er den Unfall nur leichtverletzt überstand. Zur Abklärung verbrachte ein Rettungswagen ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Motorrad entstand Schaden im Wert von ca. 2500 Euro.

Schaden von mehr als 1000 Euro zurückgelassen

Bad Nauheim: Einen Schaden im Wert von über 1000 Euro richtete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Sonntag (11.8.) auf Montag (12.8.) an. Er flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle nachdem er einen Ecke Schillerstraße/Luisenstraße geparkten Mercedes C-Klasse anfuhr und an Stoßstange und Kotflügel vorne links beschädigte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Kette mitgenommen

Altenstadt: Eine Kette im Wert von über 1000 Euro nahmen Diebe aus einer Wohnung im Schoppenweg in Lindheim mit. Zwischen Sonntag (11.8.) gegen 12 Uhr und Montag (12.8.) gegen 8 Uhr betraten sie auf noch unbekannte Weise die Wohnung des Mehrfamilienhauses und nahmen den Goldschmuck an sich. Hinweise auf Verdächtige nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Kleinlaster angefahren

Büdingen: Einen zwischen den Straßen "Am Nussgraben" und "In der Langgewann" geparkten Ford Transit fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Wochenende an. Zwischen Samstag (10.8.) gegen 17 Uhr und Montag (12.8.) gegen 6.30 Uhr entstand der Schaden hinten rechts an dem, auf einem Parkplatz abgestellten, Transporter offenbar. Die Reparaturkosten dürften ca. 800 Euro betragen. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell