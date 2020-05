Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbrecher auf Gartengrundstück - Shisha-Pfeife und Zubehör entwendet

Freiburg (ots)

Auf eine hochwertige Shisha-Pfeife und entsprechendes Zubehör hatten es Einbrecher abgesehen, die vermutlich in der Nacht zum Montag, 25.05.2020, ein Gartengrundstück in Bad Säckingen heimsuchten. Zunächst zerschnitten der oder die Täter einen Zaun, um so auf das Grundstück in der Gartenanlage Gettnau zu gelangen. Anschließend öffneten sie gewaltsam die dortige Hütte und nahmen daraus das Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro mit.

