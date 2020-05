Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Paar mit Kind betritt Wohnung einer dementen Frau

Freiburg (ots)

Vermutlich freiwillig öffnete eine 85 Jahre alte Frau ihre Wohnungstüre am Dienstagmittag, 26.05.2020, in Schwörstadt und ließ ein Paar mit ihrem Kind in ihre Wohnung. Das Paar durchsuchte daraufhin das Büro derdementen Frau. Ob etwas aus dem Büro entwendet wurde, ist noch unklar. Das Paar wird als osteuropäische Frau und ein Mann mit einem kleinen Kind und Kinderwagen beschrieben. Auf dem Kinderwagen war allerlei Kleidung gestapelt.

Seien Sie aufmerksam und verständigen sie umgehend die Polizei, wenn Ihnen die Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt.

md/ma

