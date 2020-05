POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.05.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Künzelsau: Auto mutwillig beschädigt

1.500 Euro Sachschaden richtete ein Unbekannter zwischen Samstagvormittag und Sonntagnachmittag in Künzelsau an. Der Besitzer eines Hondas parkte diese am Samstag, gegen 10.30 Uhr auf dem Wertwiesenparkplatz in Künzelsau. Als er am Sonntag, gegen 15 Uhr, wieder an sein Auto zurückkam, war es beschädigt. Während der Abwesenheit des Fahrzeugbesitzers ist offenbar ein Unbekannter auf dem Honda herumgelaufen. Durch das Körpergewicht des Täter entstanden so mehrere Dellen im Dach. Außerdem beschädigte vermutlich die gleiche Person beide Außenspiegel, indem er diese aus den Halterungen entfernte. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher der Sachbeschädigung geben können, werde gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau, unter der Telefonnummer 07940 9400, in Verbindung zu setzen.

Kupferzell: Beim Unkraut Entfernen Feuer entfacht

Am Sonntagmittag wurde ein Brand in einer Arztpraxis im Kupferzeller Schlehenweg gemeldet. Ein Mann hatte offenbar gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz der Praxis mithilfe eines Handbunsenbrenners Unkraut entfernt. Aufgrund der Trockenheit und somit leichten Entflammbarkeit, geriet eine Thujahecke zwischen dem Parkplatz und dem Praxisgebäude in Brand. Auch dieses wurde durch die enorme Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Fenster barsten und Rolllandenkästen schmolzen. Die Feuerwehr Kupferzell rückte mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften an und löschte das Feuer. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt.

Künzelsau: Nach Unfall einfach abgehauen

Einfach abgehauen ist ein Unbekannter am Samstagnachmittag in Künzelsau nachdem er mit seinem Auto gegen einen geparkten PKW gefahren war. Der Besitzer eines Mercedes stellte diesen gegen 15.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Würzburger Straße ab. Innerhalb von nur 15 Minuten muss ein Unbekannter mit seinem Auto beim Ein- oder Ausparken an dem Mercedes hängen geblieben sein. Als dessen Fahrer nämlich gegen 16 Uhr an sein PKW zurückkehrte, war dieser hinten links beschädigt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollten sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 melden.

Weißbach: Versucht zu flüchten

Vor Fahrtantritt hatte ein 18-Jähriger am Freitagabend offenbar Alkohol getrunken. Der junge Mann war gegen 23.45 Uhr in Weißbach mit seinem PKW unterwegs und fiel dort einer Streifenwagenbesatzung auf, weil er zu schnell unterwegs war. Die Polizisten wollten den 18-Jährigen kontrollieren und folgten daher seinem Auto. Als der Teenager offenbar bemerkte, dass der Streifenwagen ihm in die Kochertalstraße folgte und versuchte aufzuschließen, beschleunigte er sein Fahrzeug. Er bog anschließend nach rechts in die Crispenhöfener Straße und dann in die Hauptstraße ab. Nachdem er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Büschelhofer Straße fuhr, verloren die Beamten das Auto kurz aus den Augen. Kurze Zeit später entdeckten sie es aber erneut, als dessen Fahrer am den rechten Fahrbahnrand anhielt. Zunächst versuchten die beiden Insassen erfolglos zu Fuß zu flüchten, konnten anschließend aber kontrolliert werden. Bei der Kotnrolle stieg den Ordnungshütern Alkoholgeruch in der Nase. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 18-jährigen Fahrer ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Der junge Mann muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Dörzbach: Mit 1,6 Promille am Steuer

Zu tief ins Glas geschaut hatte offenbar ein 25-Jähriger, bevor er sich am frühen Samstagmorgen ans Steuer seines Autos setzte. Einer Streifenwagenbesatzung fiel gegen 1 Uhr ein BMW auf einem Supermarktparkplatz in der Max-Planck-Straße in Dörzbach auf. Der Motor des PKW lief und dessen Abblendlichter waren eingeschaltet. Bei der Kontrolle des jungen Mannes rochen die Beamten Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diese Wahrnehmung. Der Test zeigte einen Wert von zirka 1,6 Promille. Der Mann gab ab, dass er zuhause Alkohol getrunken hatte und dann mit seinem PKW auf den Supermarktparkplatz gefahren war. Der Mann musste die Ordnungshüter daraufhin zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Mit einer entsprechenden Anzeige muss der 25-Jährige nun rechnen.

Pfedelbach: VW Golf beim Ausparken beschädigt

Beim Ausparken hat vermutlich eine Frau mit einem silbernen Mercedes am Samstagmittag in Pfedelbach einen geparkten VW Golf beschädigt. Eine Zeugin hat beobachtet, wie die, mutmaßlich ältere Frau mit dunklen, langen Haaren und Mundschutz auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dieselstraße gegen den PKW fuhr. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 600 Euro zu kümmern, machte sich die Unfallverursacherin aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Mercedesfahrerin gegeben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

Öhringen: Getreten und geschlagen

Polizeibeamte wurden am Samstag, gegen 23.30 Uhr, zu einem Einsatz in die Öhringer Bahnhofstraße gerufen. Ein Mann soll mit einem Taxi gefahren und dann mit dessen Fahrer in Streit geraten sein. Nun soll sich der Mann weigern zu zahlen und aus dem Fahrzeug zu steigen. Vor Ort angekommen, wollten die Beamten die Personalien des 36-Jährigen aufnehmen. Dieser weigerte sich jedoch seinen Ausweis zu zeigen. Als die Polizisten seinen Rucksack nach einem Ausweisdokument durchsuchen wollten, versuchte der Mann die Ordnungshüter zu treten und zu schlagen. Diese konnten ausweichen und blieben unverletzt. Dem 36-Jährigen wurde daraufhin der Gewahrsam erklärt und er durfte die restliche Nacht in einer Zelle verbringen.

Neuenstein/Kleinhirschbach: Vermissten gefunden

Ein 28-Jähriger konnte am Sonntagnachmittag wohlbehalten wieder gefunden werden, nachdem seid dem 29. April 2020 vermisst war. Der Mann sollte in eine Klinik eingewiesen werden, flüchtete dann aber in eine unbekannte Richtung. Mehrere Tage lang suchte die Polizei, unter anderem mithilfe von Drohnen, gemeinsam mit dessen Familie nach dem Vermissten. Am Sonntag kam dann der entscheidenden Hinweis. Ein Zeuge meldete einen Mann in einem Waldstück bei Tiefensall in Richtung Neuenstein gesehen zu haben. Schließlich konnte der Vermisste weiterer Suche auf einer Wiese in Kleinhirschbach angetoffen werden. Der 28-Jährige wurde schließlich in die Klinik gebracht.

