Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Bienenvölker gestohlen

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Einem Imker wurden zwei Bienenvölker gestohlen, die bis vor wenigen Tagen noch am Landwirtschaftsweg entlang der Bahngleise, in der Nähe Eisenbahnstraße, standen. In jüngster Vergangenheit war dies nicht der einzige Diebstahl, bei dem es die Täterschaft auf ein Bienenvolk abgesehen hatte. Möglicherweise wurden im aktuellen Fall Personen bei Verladearbeiten von Bienenkästen beobachtet. Hinweise nimmt der Polizeiposten Denzlingen, Telefon: 07666/9383-0, entgegen.

RWKI/rb

