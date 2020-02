Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg) Unfallflüchtiger hinterlässt 3.000 Euro Schaden 13.2.20, 7 Uhr bis 15 Uhr

Schramberg (ots)

Erheblichen Schaden an einem Renault Twingo einer 50-jährigen Frau hat ein noch unbekannter Unfallflüchtiger in Schramberg hinterlassen. Der kräftige Rempler am hinteren Kotflügel des weißen Kleinwagens ist am Donnerstag zwischen 7 und 15 Uhr entweder auf dem Schotterparkplatz in der Lautenbacher Straße oder auf dem LIDL-Parkplatz verursacht worden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Schramberg unter 07422 / 2701-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell