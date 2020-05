POL-FR: Steinen: Im Fallrohr steckender Igel sorgt für Feuerwehreinsatz

Polizeipräsidium Freiburg

Ein in einem Fallrohr feststeckender Igel hat am Mittwoch, 27.05.2020, in Steinen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Bewohner hatten gegen 13:30 Uhr den örtlichen Polizeiposten verständigt, da sie den Igel selbst nicht befreien konnten. Dieser war wohl durch einen nicht verschlossenen Deckel in einen Abwasserschacht gelangt und hatte dann versucht, durch ein Fallrohr wieder ins Freie zu gelangen. Dabei blieb der doch recht adipöse Igel stecken. Mit Hilfe der Feuerwehr gelang es dann, den Igel zu befreien. Nach einem Gesundheitscheck beim einem Tierarzt wurde der unverletzte Igel auf einem Nachbargrundstück wieder ausgesetzt, wo er sich üblicherweise auch immer aufhält.

