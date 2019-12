Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

18.12.2019/15:30 Uhr

Am Mittwoch, den 18. Dezember 2019, ereignete sich auf der Bundesautobahn 29 zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Oldenburger mit seinem VW Passat die A29 in Richtung Autobahndreieck Ahlhorner Heide. Kurz nach Passieren der Anschlussstelle Wardenburg (Gemeinde Wardenburg) geriet der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn, durchbrach den dortigen Wildschutzzaun und kam anschließend einige hundert Meter weiter in einem Graben mit seinem PKW zum Stehen. Da der Fahrzeugführer und alleinige Insasse durch den Verkehrsunfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde, erfolgte die Alarmierung der Feuerwehr Wardenburg, welche diesen zeitnah erfolgreich bergen konnte. Anschließend wurde der Fahrzeugführer mit schweren Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Da im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf Alkoholkonsum vorlagen, erfolgte die Anordnung einer Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines. Die Durchführung eines Atemalkoholtestes war aufgrund der notwendigen Erstversorgung vor Ort nicht möglich. Für die Dauer des Einsatzes und Bergemaßnahmen war es notwendig, den Hauptfahrstreifen der A29 für ca. 2 Stunden zu sperren. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

