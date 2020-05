Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Streit auf Rathausvorplatz - Frau kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Ein lautstarker Streit auf dem Rathausvorplatz in Lörrach am Mittwochnachmittag, 27.05.2020, konnte letztlich nur durch die Gewahrsamnahme einer 41-jährigen Frau beendet werden. Gegen 14:45 Uhr meldeten mehrere Passanten den Vorfall. In den Meldungen war auch von einer Schlägerei die Rede. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und konnte zunächst die Beteiligten beruhigen. Verletzt war niemand. Da aber die 41-jährige Frau kurze Zeit danach schon wieder äußerst in Rage geriet, musste sie in Gewahrsam genommen werden.

