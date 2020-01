Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme im Fernbus

Lörrach (ots)

Bei der Kontrolle eines Fernbusses konnte ein Mann festgenommen werden. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen aus Italien kommenden Fernbus am Busbahnhof in Lörrach. Dabei kontrollierte die Streife einen 28-Jährigen. Die Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Betrug. Ein Gericht in Saarland hatte den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro verurteilt, wovon noch 1290 Euro zu bezahlen waren. Da der 28-Jährige den Betrag nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 86-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

