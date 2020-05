Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Verletzter Rennrad-Fahrer

Freiburg (ots)

Mit seinem Rennrad befuhr am Mittwoch, 27.05.2020, gegen 17.00 Uhr, ein 29 Jahre alter Mann die Stockmatter Landstraße aus Stockmatt kommend in Richtung Wies. Die stark abfallende Straße befuhr der 29-jährige recht schnell. Vor einer Kurve wollte er Steinen ausweichen und bremste daraufhin so stark ab, dass beide Räder blockierten. Er verlor die Kontrolle und stürzte über eine Leitplanke rund 3 Meter tief den Hang hinunter. Er hatte Glück im Unglück und verletzte sich bei dem Unfall nur leicht. Durch das DRK wurde er ins Krankenhaus verbracht. An seinem Rennrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

