Polizei Paderborn

POL-PB: 1 Verletzter nach Vorfahrtsmissachtung

Marienloh (ots)

Samstag, 29.02.2020, 11:14 Uhr, Marienloh, Einmündung Detmolder Str. / Im Vogtland

Am Freitagvormittag wollte ein 37jähriger VW-Fahrer in Marienloh von der Straße Im Vogtland nach links auf die Detmolder Str. Richtung Bad Lippspringe abbiegen. Dabei mißachtete er an der Einmündung offensichtlich die Vorfahrt eines 75jährigen Mannes, der mit seinem Mercedes samt Anhänger die Detmolder Str. Richtung Paderborn befuhr. Im Einmündungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Mercedesfahrer leicht verletzt wurde und ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro entstand.

