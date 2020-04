Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof-Reken - Minibagger von Baustelle gestohlen

Bahnhof-Reken (ots)

Einen Minibagger mit zwei Schwenklöffeln haben unbekannte Diebe in der letzten Woche von einer Baustelle in Bahnhof-Reken entwendet. Der Bagger der Marke CAT stand an einer Baustelle für Straßenarbeiten an der L608 nahe Lembeck. Der Vorfall muss sich in der Zeit zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 06.15 Uhr ereignet haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

