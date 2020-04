Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Berauscht gefahren

Gronau (ots)

Ein unfreiwilliges Ende nahm am Dienstag die Autofahrt eines 40-Jährigen in Gronau. Polizeibeamte stoppten den Fahrer, der gegen 19.40 Uhr auf der Enscheder Straße aus den Niederlanden kommend unterwegs war. In seiner Unterhose hatte der Mann eine geringe Menge Kokain versteckt. Auch ein Drogentest schlug positiv auf das Betäubungsmittel an. Ein Arzt entnahm ihm in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten das Kokain sicher und leiteten Strafverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und wegen Schmuggels ein.

