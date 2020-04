Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw kollidiert mit Krankenfahrstuhl

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Krankenfahrstuhls am Dienstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Der 86-Jährige war gegen 10.40 Uhr an der in Fahrtrichtung linken Seite der Münsterstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein entgegenkommender 67-Jähriger aus Bocholt wollte mit seinem Auto nach rechts in die Straße "Am Kreuzberg" abbiegen und stieß in der Einmündung mit dem Krankenfahrstuhl des Bocholters zusammen.

