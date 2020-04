Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fenster und Rollladen beschädigt

Bocholt (ots)

Ein lauter Knall erschreckte in der Nacht zum Mittwoch Anwohner in Bocholt: Unbekannte Täter hatten einen Feuerwerkskörper entzündet und dadurch ein Fenster und dessen Rollladen beschädigt. Der Vorfall hat sich gegen 00.05 Uhr an einem Wohnhaus an der Werderstraße abgespielt. Wer Hinweise geben kann, möge sich an das Kriminalkommissariat in Bocholt wenden: Tel. (02871) 2990.

