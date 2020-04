Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Farbschmierereien am Amtsgericht

Gronau (ots)

Mit blauem Lack haben unbekannte Täter einen Betonsockel des Amtsgerichts in Gronau besprüht. Der Vorfall ereignete sich an der Gebäudeseite zur Hermann-Ehlers-Straße in der Zeit zwischen Montag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 13.00 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gronau entgegen: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell