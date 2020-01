Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Lahr (ots)

Beim Versuch die Tiergartenstraße zu überqueren, kam es am Donnerstag gegen 22:20 Uhr zu einem Unfall. Ein 20-Jähriger wollte mit seinem Peugeot vom Doler Platz in Richtung Max-Planck-Straße fahren. Er übersah hierbei einen auf der Tiergartenstraße in Richtung Reichenbach fahrenden, bevorrechtigten 28-jährigen Lenker eines VW, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden an den Fahrzeugen von rund 15.000 Euro. Den 20-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell