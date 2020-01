Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unter Drogen auf Autobahn

Achern (ots)

Im Zuge einer Verkehrskontrolle wurde am Donnerstag kurz vor 24 Uhr ein 20-Jähriger in seinem Peugeot auf dem Autobahnparkplatz Feldmatt in Fahrtrichtung Süden kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl fest, dass der Heranwachsende offensichtlich zuvor Drogen konsumiert hatte. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet werden musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 20-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige, ebenso wie seinen 17-Jahre alten Mitfahrer. Dieser führte nämlich ein verbotenes Messer mit sich, was einen Verstoß gegen das Waffengesetz bedeutet.

