Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern- Radfahrer leicht verletzt

Achern (ots)

Ein 14-jähriger Mountainbike-Fahrer hat sich am Donnerstagmittag nach einer Kollision mit dem Mercedes eines 60-Jährigen leichte Verletzungen zugezogen. Der Mercedes-Lenker hatte hierbei gegen 13 Uhr die Allerheiligenstraße in Richtung Oberachern befahren, als er am Kreisverkehr die Vorfahrt des im Kreisel befindlichen Jungen missachtete. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

