POL-FR: Bad Säckingen: Fahrradfahrer kommt alleinbeteiligt zu Fall - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Mittwochmorgen ein Fahrradfahrer bei einem Sturz in Bad Säckingen zugezogen. Der 66-jährige war gegen 10:00 Uhr in der Tullastraße zu Fall gekommen, nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Fremdeinwirkung. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus nach Waldshut. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.

