Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Erdöltanks illegal entsorgt, Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Forbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen, an einer circa ein Kilometer von der Kreuzung der B 462 / K 3754 entfernten Parkbucht, illegal zwei Erdöltanks abgelagert. Die leeren und etwa 1000 Liter fassenden Gefäße wurden von einem Mitarbeiter der Straßenmeisterei am Donnerstagmorgen entdeckt. Das Erdreich wurde nach bisherigen Feststellungen nicht verunreinigt. Die Tanks wurden zwischenzeitlich von Angestellten der Straßenmeisterei entsorgt. Wer in diesem Zusammenhang zwischen 18 Uhr und 9 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07225 9887-0 an die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell