Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 89-jährige wird in Puderbach auf Fußgängerüberweg angefahren

Puderbach (ots)

Am Dienstag, dem 10.12.2019 wurde um ca. 07:35 Uhr in der Mittelstraße eine 89-jährige Fußgängerin auf dem Fußgängerweg angefahren. Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Mittelstraße aus Fahrtrichtung Steimeler Straße kommend in Fahrtrichtung Urbacher Straße. In Höhe des Fußgängerüberweges hatte die Pkw-Fahrerin Personen auf der rechten Seite erkannt und ihre Geschwindigkeit reduziert. Die 89-jährige hatte den Überweg jedoch von der linken Seite betreten. Dies hatte die Fahrzeugführerin, auch aufgrund der Dunkelheit, nicht wahrgenommen und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Die Fußgängerin wurde mit diversen Knochenbrüchen in ein Krankenhaus eingeliefert.

