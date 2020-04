Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Kasse gestohlen

Schöppingen (ots)

Eine Ladenkasse samt Bargeld im vierstelligen Eurobereich haben am Dienstag zwei unbekannte Diebe aus einem Verbrauchermarkt in Schöppingen entwendet. Gegen 14.30 Uhr betraten die Männer das Geschäft an der Lindenstraße. Eine Videoaufzeichnung zeigt, wie die Täter im Kassenbereich die Geldkassette aus dem Schubfach stehlen und flüchten.

Personenbeschreibung: 1. Täter: circa 25 -30 Jahre alt, kurze dunkle Haare, trug einen rot gemusterten Rucksack, bekleidet mit einer dunklen Hose und dunkler Kapuzenjacke.

2. Täter: ebenfalls circa 25 - 35 Jahre alt, dunkle Haare, Bartträger, bekleidet mit einem grauen Shirt, dunkler Jacke, blauer Hose und einem dunklen Basecap, hellblauer Rucksack.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

